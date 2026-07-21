Importanti novità per l’edilizia scolastica della Valle Caudina e del Sannio. Ad Airola sono state ufficialmente consegnate le nuove aule dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi”, destinate specificamente a ospitare l’indirizzo del Liceo Musicale. La cerimonia ha visto la partecipazione della Dirigente scolastica Maria Pirozzi, del Sindaco di Airola e Consigliere provinciale Vincenzo Falzarano insieme alla sua Amministrazione, del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, del Consigliere provinciale Giuseppe Stravino, oltre al corpo docente, agli allievi, ai genitori, ai tecnici provinciali e alle imprese affidatarie.

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