Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel capoluogo e nei comuni di competenza, con l’obiettivo di prevenire le condotte pericolose alla guida, contrastare i comportamenti illeciti e assicurare una più serena e ordinata fruizione degli spazi pubblici.

Particolare attenzione è stata rivolta alla circolazione dei monopattini elettrici, sempre più diffusi soprattutto tra i giovani e utilizzati frequentemente per gli spostamenti nel centro urbano.

I militari dell’Arma hanno effettuato numerosi controlli finalizzati a verificare il rispetto delle nuove disposizioni normative, recentemente entrate pienamente a regime, che prevedono l’obbligo di indossare il casco, di dotare il mezzo di copertura assicurativa per la responsabilità civile e di applicare l’apposito contrassegno identificativo.

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