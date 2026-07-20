“La viabilità provinciale rappresenterà una delle priorità assolute della mia futura amministrazione. I cittadini del Sannio meritano strade sicure e una Provincia che torni ad ascoltare i territori, non interventi dell’ultimo minuto dettati soltanto dall’approssimarsi delle elezioni”. Lo afferma il candidato alla presidenza della Provincia di Benevento, Claudio Cataudo, che interviene sullo stato della rete viaria provinciale e sulle prospettive della futura governance dell’Ente.
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