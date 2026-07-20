Nestlè, investimento di 560 mln a Mantova per nuovo stabilimento Purina dedicato al petfood e polo logistico

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Nestlé annuncia un investimento di circa 560 milioni di euro in Italia per la realizzazione a Mantova di un nuovo hub integrato, che unirà uno stabilimento produttivo Nestlé Purina dedicato al petfood umido e un polo logistico al servizio di diversi brand del Gruppo. L’operazione rientra nella strategia di sviluppo di Nestlé, che punta a concentrare risorse e investimenti su specifiche aree strategiche per la crescita, tra cui il petfood, facendo leva sulle potenzialità di sviluppo di Purina. Il nuovo stabilimento produrrà alimenti umidi super premium per cani e gatti, rafforzando la capacità produttiva dell’azienda in uno dei segmenti a più rapida crescita del mercato, con il wet cat food che registra un aumento dell’8% all’anno in Europa. Un investimento che si inserisce in un settore in forte sviluppo anche in Italia, dove il mercato del petfood ha raggiunto nel 2025 un valore di 4,2 miliardi di euro. Il progetto, che integra produzione e logistica in un unico centro, punta inoltre a ottimizzare i tempi di consegna, rendere più efficienti i trasporti in ottica sostenibile e rafforzare la resilienza della supply chain, valorizzando la posizione strategica di Mantova lungo i principali corridoi europei. L’avvio dell’operatività e l’integrazione dell’hub produttivo e logistico sono previsti a partire dal 2029.

“Siamo orgogliosi che il Gruppo Nestlé abbia scelto l’Italia e, in particolare, Mantova, per questo importante investimento che coniuga produzione avanzata e capacità logistica. Il grande lavoro di squadra con le istituzioni nazionali e locali, che ringraziamo, ha portato a questo importante risultato che riconosce il ruolo strategico dell’Italia per Nestlé”, ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia. “In un mercato che continua a mostrare solide performance, Purina prosegue il proprio percorso di crescita, guidando l’evoluzione del mercato e per rispondere in maniera sempre più puntuale all’attuale domanda in aumento, ampliando la capacità produttiva e consolidando il posizionamento strategico” ha commentato Fabio Degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia e direttore regionale di Purina Sud Europa.