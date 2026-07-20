A Colle Sannita prosegue l’iter per l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale. La Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Michele Iapozzuto, ha approvato il Piano Urbanistico Comunale, come rielaborato a seguito delle osservazioni dei cittadini e revisionato a seguito dei pareri obbligatori e sulla base del rapporti ambientale e del parere VAS, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, e corredato di Studio Geologico, Studio della Carta dell’Uso Agricolo del Suolo, di Piano di Zonizzazione Acustica, nonché degli Atti di Programmazione degli Interventi.

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