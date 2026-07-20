«Nessuno può essere costretto, nel pieno dell’estate, a vivere con finestre e balconi chiusi per i miasmi. Nessuno può rassegnarsi a respirare cattivi odori per settimane senza avere risposte certe. È una questione di salute pubblica, di qualità della vita e di rispetto per un intero territorio». È quanto afferma la Lega, che interviene sulla vicenda dell’impianto di biometano in contrada San Domenico, annunciando iniziative istituzionali per fare piena luce su una situazione che continua a destare forte preoccupazione tra i cittadini di Benevento e dei comuni limitrofi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia