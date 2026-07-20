Il risultato finale dice 22-0, ma i riscontri che Antonio Floro Flores ricava dalla seconda uscita stagionale del suo Benevento vanno oltre il tabellino. Anche nel test con il Calvi, la formazione giallorossa conferma quanto già si era intravisto contro l’Equipe Campania: più che il numero delle reti, a convincere sono le trame di gioco, i meccanismi che iniziano a prendere forma, l’identità tattica che il tecnico sta cercando di costruire in queste prime settimane di preparazione e pure l’inserimento dei nuovi. Il risultato è stato una naturale conseguenza del divario tecnico tra le due squadre ed è per questo che fa poco testo, mentre non sono state banali le indicazioni arrivate dal punto di vista della fluidità della manovra e della sintonia tra i calciatori in campo, anche tra chi è arrivato da poco.

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