Arpaia, gran successo per il concerto di Franco Ricciardi

“Questi ragazzi si sono superati,” ha dichiarato il sindaco Fucci. “Hanno lavorato senza sosta, affrontando complessi ostacoli logistici con l’unico obiettivo di regalare ad Arpaia una serata indimenticabile. Vederli distrutti ma felici a fine serata è la testimonianza del loro immenso amore per la nostra comunità”. Il riferimento è ai festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo e al concerto di Franco Ricciardi.

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