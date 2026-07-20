“Ormai è consuetudine dare notizie sulla inadeguatezza di questa Amministrazione che, purtroppo, è ancora una volta protagonista di una “mala gestio” della cosa pubblica, conseguendo lo scettro della peggiore amministrazione degli ultimi 30 anni”.

Non ci va per il sottile il consigliere comunale di opposizione di Airola Giuseppe Stravino

“Infatti è proprio di questi giorni la notizia che Airola ha perso un ulteriore finanziamento Pnrr dell’importo di 352.000 euro per il completamento della palestra della scuola media Vanvitelli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia