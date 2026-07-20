Tra i disagi determinati dagli accorpamenti di Istituti Comprensivi c’è anche quello di trovare spazi adeguati per alcune attività dei docenti. Nel caso specifico, se lo è posto la dirigente reggente della Sant’Angelo a Sasso, Teresa De Vito, che trasferirà al titolare, Angelo Falzarano, una questione alquanto spinosa: dove riunire gli insegnanti?

A seguito dell’accorpamento con l’Istituto Comprensivo Moscati, il numero dei docenti in servizio dal 1’ settembre prossimo è stimato in 185 unità, ai quali vanno aggiunti eventuali posti in deroga. Le sedute dell’organo collegiale, pertanto, potrebbero registrare la presenza anche di 200 docenti. Sono gli effetti, come accennato, del Piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Campania che ha disposto, con decorrenza dall’anno scolastico 2026/2027, l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo “Sant’Angelo a Sasso” e dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Moscati” di Benevento.

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