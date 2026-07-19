Un altro test per mettere a punto i progressi del campo, proseguendo nel percorso di lavoro del preseason con vista sul futuro, aspettando di ricominciare a fare sul serio. Seconda amichevole precampionato per il Benevento che all’Imbriani riceve il Calvi, club protagonista del campionato di Seconda categoria. Non una novità per la Strega che aveva già affrontato lo stesso avversario un anno fa: era una squadra diversa quella allenata da Gaetano Auteri ma che aveva già basi solide, poi decisive per il doppio successo in Serie C. Il derby sannita del pomeriggio rappresenta un’altra chance per il Benevento per continuare a lavorare sui meccanismi disegnati da Floro Flores in vista della prossima avventura in Serie B.

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