Viabilità sannita ancora teatro di incidenti stradali.

Ieri mattina, per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 ed una Mercedes Classe A si sono scontrate.

L’incidente è avvenuto lungo la Statale 87 che dal capoluogo sannita conduce a Campobasso. L’impatto è stato violento, le auto semidistrutte nella parte anteriore. Quattro le persone coinvolte nell’incidente e tra i feriti c’è anche un bimba trasferita in codice rosso al ‘San Pio’.

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