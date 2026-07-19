Domani, lunedì 20 Luglio, prenderanno ufficialmente il via i lavori di sistemazione dell’ultimo tratto della Strada provinciale 122, l’arteria fondamentale che collega i Comuni di Sant’Agata dè Goti e Durazzano.
A dare la notizia è il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. Questo atteso intervento permetterà il recupero finale del piano viabile su un segmento di circa 800 metri lineari, l’ultimo tronco rimasto finora escluso dai precedenti lotti di manutenzione.
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