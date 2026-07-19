Il Gip presso il Tribunale di Benevento ha archiviato il procedimento a carico del sindaco di San Nicola Manfredi Arturo Vernillo.Il procedimento nasce a seguito di una denuncia da parte del capogruppo dell’opposizione Angelo Capobianco, ex vicesindaco di San Nicola Manfredi. In particolare il consigliere di ‘Progetto per San Nicola’ riteneva che il sindaco durante una seduta comunale al posto di svolgere un ruolo di terzietà lo avesse provocato ed offeso plurime volte.
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