Al termine delle attività istruttorie effettuate dalla Divisione Anticrimine, il questore di Benevento Giovanni Leuci ha emesso sette Daspo urbani nei confronti di altrettanti ragazzi, 3 dei quali minorenni, lo scorso 28 febbraio responsabili di una rissa all’interno di un’attività commerciale in via Roma, a Telese Terme.

A seguito di un alterco tra una comitiva di ragazzi e ragazze e uno cittadino straniero, che poco prima li aveva importunati per futili motivi, nasceva una colluttazione durante la quale il gruppo, forte della superiorità numerica, aggrediva con calci e pugni la persona che aveva innescato la lite.

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