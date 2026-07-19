La padella o la brace?

Meglio evitare le possibili scottature dell’una e dell’altra. Tradotto, non possiamo votare né Lombardi, né Cataudo. Pertanto, non prenderemo parte al voto di domenica prossima. Ragioneranno così i socialisti nell’incontro itinerante (prima a Castelvenere, poi a Solopaca) di dopodomani, allorquando dovranno decidere dalla parte di chi stare: meglio un candidato mastelliano o quello del centrodestra?

Nulla di personale contro i due aspiranti al vertice della Rocca dei Rettori, ma Avanti-Nuovo Psi del Sannio non si schiererà, si asterrà dalla partecipazione, i suoi consiglieri non voteranno. E tra la quindicina di amministratori, si ricorderà, figurano pure 2 consiglieri del capoluogo, che esprimono un voto pesante, del valore di 650 ciascuno.

Con Noi di centro governano assieme la Regione, sono alleati e non è escluso che, per raggiungere la soglia del 3%, possano ritrovarsi, alle politiche dell’anno prossimo, in un unico contenitore assieme a Matteo Renzi. Questo, però, non è ritenuto sufficiente ad infrangere anni di contrapposizioni.

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