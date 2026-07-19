I consiglieri comunali del gruppo di opposizione ‘Nuova Cusano’, il capogruppo Marino Di Muzio e i consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, hanno presentato un’interrogazione al sindaco per richiamare l’attenzione sul grave stato di degrado dei marciapiedi di via Colle, nella frazione Civitella Licinio.

Nel documento, sottoscritto dal capogruppo Marino Di Muzio e dai consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, viene evidenziato come il tratto interessato presenti da tempo cedimenti, pavimentazione sconnessa e numerose buche, condizioni che rendono difficoltoso e pericoloso il transito dei pedoni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia