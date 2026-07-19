“Lo scorso maggio, ho inviato una pec al Comune chiedendo interventi urgenti per i gravissimi ritardi nell’erogazione degli assegni di cura destinati alle persone con disabilità gravissima. A quella Pec non è mai arrivata alcuna risposta”.

Lo fa presente in una nota stampa la capogruppo di opposizione a Montesarchio Annalisa Clemente.

“Nello stesso giorno – ricorda ancora la giovane professionista – denunciammo pubblicamente una situazione che tante famiglie stavano vivendo sulla propria pelle: mesi di spese anticipate per garantire assistenza e cure indispensabili ai propri cari.

In quei giorni, come risposta, leggemmo un comunicato in cui si sosteneva che il Comune aveva svolto tempestivamente tutti gli adempimenti e che nessuno sarebbe stato lasciato solo. Solo dopo la nostra pec, però, furono liquidate 4 delle 8 mensilità arretrate. Ma il problema è tutt’altro che risolto”.

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