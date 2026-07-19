Fondazione Benevento Città Spettacolo ha annunciato che per la serata di chiusura della 47esima edizione del Festival ‘Benevento Città Spettacolo’ – Mediterraneo andrà in scena ‘Fake news’, spettacolo di Alessandro Siani, il 30 agosto alle 21 al Teatro Romano.

“Dopo il successo dell’ultimo spettacolo ‘Fiesta’ che ha celebrato i 20 anni dello show cult degli anni 2000 ricordando e ripercorrendo gli anni, i tormentoni e le battute entrate nell’immaginario di una generazione, ora sentivo la necessita? di ritornare con uno spettacolo nuovo, che partisse dalla mia performance televisiva proposta in esclusiva per Amazon Prime ‘Off line’, ma che mantenesse i ritmi incalzanti che contraddistinguono il mio storico ‘Feista’. Da questa combinazione nasce ‘Fake news’”,

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