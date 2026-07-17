Svolta decisiva per il Trasporto pubblico locale di Benevento. Dopo la delibera di Giunta del Comune, ieri presso la sede di Air Campania SpA è stato siglato il protocollo d’intesa che sancisce il passaggio di consegne in via d’urgenza ed emergenziale dal gestore uscente, Trotta Bus Services, alla società regionale Air Campania SpA (aggiudicataria del Lotto 2 regionale). L’accordo, frutto di una complessa trattativa che ha visto cooperare la Regione Campania, il Comune di Benevento, i vertici di Air Campania e le sigle sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal), garantisce la continuità del servizio a partire dal 1° agosto 2026 e mette in sicurezza il futuro dei lavoratori.

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