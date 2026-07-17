Riconsegnato alla comunità scolastica il Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento al termine di importanti lavori di consolidamento statico e efficientamento energetico per circa 2,3 milioni di euro a valere sulle risorse del PNRR. Realizzati nel corso di circa due anni solari, i lavori hanno restituito un edificio bello, funzionale e sicuro. Il nastro della inaugurazione è stato tagliato dal Presidente della Provincia Nino Lombardi e dalla Dirigente amministrativa del “Giannone” Maria Letizia Varricchio, in rappresentanza della Dirigente scolastica Teresa De Vito, unitamente al personale tecnico e amministrativo della Provincia e al titolare della Impresa Maturo costruzioni srl che ha realizzato i lavori.

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