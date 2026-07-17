Il Comune di Pietrelcina ha raggiunto un accordo con la società Energy capital Pietrelcina srl che consentirà un intervento di ammodernamento sulla rete di illuminazione pubblica.

E’ quanto stabilito dalla giunta Mazzone con la delibera 72 del 13 luglio scorso: la srl con sede a Napoli ha avviato una procedura abilitativa semplificata per realizzare un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 864 kWp in contrada Frasso. Come opera di compensazione ambientale, l’azienda ha proposto al Comune di occuparsi di un progetto di relamping, che consiste nella sostituzione delle vecchie lampade dell’illuminazione con le tecnologie a led.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia