Netflix: in secondo trim. fatturato +13% a 12,6 mld dollari

Roma, 17 lug. – (Adnkronos) – Nel secondo trimestre Netflix ha messo a segno una “performance finanziaria solida” con cui il colosso dello streaming si dice “sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi” per l’intero anno. Infatti nel periodo il fatturato è cresciuto del 13% su base annua (+12% a parità di cambio) raggiungendo i 12,6 miliardi di dollari, con un margine operativo del 33%. Entrambi i dati sono in linea con le previsioni e portano Netflix a definire per l’intero 2026 ricavi nel range di 51,0-51,4 miliardi di dollari con un margine operativo del 31,5%. La società segnala la crescita dei ricavi legati alla pubblicità, il cui sviluppo “continua a essere una priorità assoluta” con l’obiettivo di raggiungere circa 3 miliardi di dollari nel 2026. Per il terzo trimestre è prevista una crescita dei ricavi del 12% (o dell’11% a parità di tassi di cambio), trainata dall’aumento di abbonamenti, prezzi e ricavi pubblicitari.

La società sottolinea un aumento nel primo semestre del 2% delle ore di visualizzazione (salite a quota 97 miliardi) nonostante la competizione delle Olimpiadi invernali e dei Mondiali di calcio: un risultato – si sottolinea – legato anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per offrire agli utenti un’esperienza più personalizzata. Positivi i risultati delle produzioni originali con ‘War Machine’ che ha avuto 147 milioni di visualizzazioni mentre il film d’animazione ‘Swapped’ha totalizzato 131 milioni di visualizzazioni nel semestre.

Ma Netflix evidenzia il crescente contributo dei titoli non in lingua inglese che ormai rappresentano oltre un terzo di tutte le visualizzazioni su Netflix, con ottimi risultati per titoli provenienti da Corea del Sud, India e Spagna mentre – per quanto riguarda le produzioni italiane – ‘Il Falsario’ totalizza 17 milioni di ore visualizzate e ‘Non abbiam bisogno di parole’ lo segue a 16,5 milioni di ore.