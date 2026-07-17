A Ceppaloni il 28 e 29 luglio prossimi saranno giorni di chiusura per l’ufficio postale, alla luce della rimodulazione temporanea delle aperture estive decisa da Poste. Ad agosto, invece, lo sportello non sarà attivo il 4, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 27 e 29. Poste ha fatto sapere che “saranno fornite agli utenti tutte le informazioni necessarie sulle variazioni di apertura e sugli uffici postali più vicini presso i quali sarà possibile usufruire dei servizi durante le giornate di chiusura”.