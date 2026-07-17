Borsa: Piazza Affari apre in netto calo (-0,93%), spread a 81 punti

Roma, 17 lug. – (Adnkronos) – Zavorrata dalle tensioni geopolitiche e dal crollo dei listini asiatici Piazza Affari apre in netto ribasso l’ultima seduta della settimana con il Ftse Mib a 51.884 punti, (-0,93%). Nell’indice principale crescono soprattutto i titoli energetici con Terna la migliore a +1,29% seguita da Snam a +1,24%. In coda al listino – confermando le proeccupazioni per l’eventuale scoppio della bolla legata all’intelligenza artificiale – c’è Stmicroelectronics a -4,84%. Stabile invece lo spread che si attesta a 81 punti con un rendimento del Btp a 10 Anni al 3,93%.