L’importo dell’opera sfiora i 4 milioni, con la compartecipazione del Comune di Benevento che dovrà impegnare 900mila euro; i restanti 3 milioni saranno erogati dalla Regione, che ha disposto il relativo decreto: il collegamento tra l’Appia e la Tangenziale Ovest si farà, dopo anni di ipotesi progettuali, si passa finalmente alla fase della concretizzazione. Lo rendono noto il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello: “Trattasi di un’opera fondamentale per gli automobilisti della città e della provincia di Benevento, nonché per i residenti soprattutto del rione Libertà e delle contrade contermini. Con l’ok al finanziamento regionale, per cui ringraziamo la Regione e il presidente Fico, potremo appaltare l’opera che ha un un’utilità straordinaria, perché decongestiona il traffico, particolarmente intenso nella prima mattinata e nel tardo pomeriggio nonché e nei giorni di festività legati allo shopping, all’ingresso della città. La variante avrà due sensi di marcia, sarà lunga 2 km e collegherà contrada Serretelle direttamente alla Tangenziale Ovest, con un bypass che alleggerirà il traffico sull’Appia, nei pressi del centro commerciale Buonvento. Un’opera fondamentale: che ora appalteremo. Stiamo cambiando in meglio la Città”.

Trattasi di un intervento di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale mediante la realizzazione di una nuova bretella al fine di risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi urbani come, appunto, il traffico in corrispondenza del centro commerciale anzidetto. L’inizio della bretella sarà collocato all’intersezione in prossimità del km 257+700 della Statale Appia, mentre la fine è progettata all’intersezione con lo svincolo “Santa Clementina” della Tangenziale Ovest.

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