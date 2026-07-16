Non solo schiamazzi notturni e atti di vandalismo.

A San Giorgio del Sannio c’è anche un altro aspetto del tema sicurezza, sollevato dal gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’: “Le nostre strade, i marciapiedi, i parchi urbani e la villa comunale, con particolare riferimento al Parco urbano del Millennio e a viale Spinelli, sono sempre più spesso attraversati da biciclette elettriche e monopattini condotti a velocità sostenuta, molto frequentemente anche da minori, in aree destinate esclusivamente alla circolazione pedonale”.

Non è per nulla raro imbattersi in giovanissimi che sfrecciano ad alta velocità sui marciapiedi, o che agli incroci imboccano con leggerezza le strade contromano. Con le due ruote o con i monopattini elettrici, per i quali da oggi entra in vigore l’obbligo di assicurazione, alla luce delle novità introdotto dal Codice della strada.

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