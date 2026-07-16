Rigenerazione e sviluppo culturale: prende forma il nuovo Teatro San Marco

Il Teatro San Marco di Benevento è al centro di un piano di rigenerazione urbana per la creazione di un nuovo polo di sviluppo culturale.

Il progetto di marketing territoriale costruito per promuovere la città, è stato presentato dalla Teama s.r.l., il 15 luglio presso Palazzo Mosti a Benevento. L’operazione ha l’obiettivo di riqualificare la struttura ricettiva, trasformandola in un salotto da 800 posti a sedere con un grande palco multifunzionale, moderno, flessibile e strutturato attraverso dotazioni tecniche d’avanguardia. La rigenerazione della struttura è stata realizzata attraverso capitali privati e i fondi ottenuti dalla partecipazione all’avviso pubblico della Regione Campania, Dgr. n. 355/2024, che intende sostenere il rafforzamento delle Imprese culturali e creative (ICC). Il più grande teatro della Provincia di Benevento avrà un palco largo 11 metri e 7 metri di profondità con la creazione di 2 aree per i camerini con un foyer completamente rinnovato.

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