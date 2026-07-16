E’ il giorno del Pd. Che oggi in direzione provinciale dovrebbe definire la sua linea politica. Non c’è da attendersi stravolgimenti, dovrebbe partecipare anche Piero De Luca ma al segretario regionale sarà esposta la situazione determinatasi: il campo largo è impraticabile, l’alleanza con Mastella è pura utopia, visto il solco scavato in tutti questi anni.

In buona sostanza, al responsabile campano del Partito democratico, reduce dalla mancata composizione del campo largo a Salerno, la sua città, laddove il Pd non ha proposto agli elettori neppure la lista con il simbolo del partito, sarà illustrata la situazione così come già ricostruita in una recente nota della segretaria Filomena Marcantonio. Saranno riferiti gli esiti della riunione alla quale presero parte tutti i partiti e i movimenti politicamente riconosciuti del Centro Sinistra Sannita, ossia Pd, 5 Stelle, Noi di Centro, Socialisti, Italia Viva, Verdi e Sinistra Italiana (AVS) e Civico 22.

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