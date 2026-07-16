Incidente nella serata di ieri sulla Fortorina tra Pietrelcina e Benevento. Nel sinistro sulla strada a scorrimento veloce sono state coinvolta ben quattro auto, i cui occupanti erano abitanti della zona che transitavano sulla strada, tra cui persone di Pietrelcina e Pago Veiano. Ad originare il maxi-tamponamento sembra sia stato uno scontro frontale tra una macchina che proveniva da Benevento in direzione Pietrelcina e altre provenienti da Pietrelcina per Benevento.

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