Dirigenti comunali ancora nel mirino dei consiglieri.

“Devono assumersi le proprie responsabilità istituzionali e di ruolo, non facendo pervenire tutto in Consiglio Comunale come ormai succede da anni in maniera insostenibile”, ha tuonato Gigi Scarinzi in occasione dei lavori dell’ultima commissione Finanze presieduta da Annalisa Tomaciello. All’ordine del giorno, l’ennesimo debito fuori bilancio. Evitabilissimo sol che ci fosse stata un minimo di attenzione in più. La Andreani Tributi aveva inviato, per conto del Comune di Benevento, un’ingiunzione di pagamento ad un cittadino cui la polizia municipale aveva comminato una multa.

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