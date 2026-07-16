Si è conclusa la parte del Bct – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione dedicata agli incontri con attori, registi, autori e protagonisti delle nuove forme di intrattenimento.

L’ultima giornata riservata al cinema e alla televisione ha attraversato linguaggi, esperienze e generazioni differenti: dalla comicità nata sui social alla serialità italiana, dal rapporto tra creator e pubblico fino ai temi più delicati legati all’erotismo online e alla responsabilità digitale.

Tra i protagonisti Giuseppe Ninno, conosciuto dal pubblico come Mandrake, che ha raccontato il metodo alla base dei suoi contenuti e il rapporto tra comicità e osservazione della realtà: «Oggi, grazie anche al pubblico, mi piace definirmi comico. Racconto la quotidianità e quello che mi mostra la gente, cercando poi di estremizzarlo sui social o a teatro. Come insegnava il grande Totò, tutto quello che viene estremizzato fa sorridere e fa ridere».

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