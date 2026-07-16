La giunta comunale di Benevento ha approvato ieri la delibera con la quale, a decorrere dal 1° agosto prossimo, ha dato ok all’affidamento in via d’emergenza del servizio di trasporto su gomma ad Air.

“E’ un provvedimento importante che avevamo condiviso – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone nell’illustrare i contenuti del provvedimento – in una riunione dello scorso 6 luglio in Regione, con il vicepresidente regionale delegato ai Trasporti Mario Casillo. In quella sede è stata confermata la necessità, per garantire i servizi senza soluzione di continuità, di procedere ad un affidamento emergenziale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento Ce, alla società Air quale capogruppo del raggruppamento d’imprese aggiudicatario della gara.

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