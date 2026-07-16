Nel panorama del tartufo, Ceppaloni è ormai da anni territorio noto per il Tuber Magnatum Pico, il bianco pregiato, ma fortunatamente il sottosuolo non offre solo questo tipo di fungo, accessibile a non troppe tasche, visto il prezzo. Da queste parti non si cava solo il bianco, presente peraltro solo da ottobre a dicembre, quindi i cavatori della zona, sempre più numerosi, hanno deciso di promuovere la consumazione pure del Tartufo nero estivo, meglio conosciuto come “Scorzone”.

L’Associazione Tartufai di Ceppaloni torna con la sesta edizione “tartufo d’estate” nel suo formato classico: una due-giorni presso il teatro ‘Giovanni Paolo II’ in San Giovanni di Ceppaloni. Domani e sabato protagonista la buona cucina: il menù propone fusilli freschi al tartufo, uovo strapazzato con tartufo, salsiccia al tartufo, contorni vari e vino. Saranno comunque disponibili anche piatti senza tartufo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia