Tour de France, Waerenskjold vince allo sprint l’undicesima tappa e Pogacar resta in maglia gialla

Nevers, 15 lug. – (Adnkronos) – Soren Waerenskjold vince l’undicesima tappa del Tour de France, la Vichy-Nevers di 161 km. Il norvegese del team Uno-X Mobility si impone allo sprint davanti all’olandese Olav Kooij (Decathlon Cma Cgm) e al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates) conserva la maglia gialla di leader della classifica generale con 3’36” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e 4’06” sul belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe). Domani dodicesima frazione con partenza dal circuito Nevers Magny Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône dopo 179 km.