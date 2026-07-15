Un passo in avanti nella procedura di affidamento della Villa Serenitas.

Ieri il settore tecnico al Comune di San Giorgio del Sannio ha nominato la commissione giudicatrice che dovrà valutare le offerte presentate da privati interessati alla concessione dello spazio verde. Ricordiamo che chi si aggiudicherà la gestione dell’area verde di via Moro non avrà solo la facoltà di organizzarvi eventi e iniziative, ma dovrà occuparsi anche della custodia dello spazio, e di implementare illuminazione e sistema di videosorveglianza, per un periodo di sette anni.

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