Al primo posto per il prossimo quadriennio, ci sarà la concretizzazione del lavoro effettuato in merito alla Fondazione del Museo Egizio di Benevento. Ovviamente, sempre che sindaci e consiglieri gli riaccordino fiducia. Ma, senza sconfinare nell’arroganza, Nino Lombardi appare fiducioso: “Se il loro voto sarà espresso considerando solo il bilancio del mio operato, anzi non solo mio, ma dei consigli provinciali che hanno accompagnato questo percorso, non posso che essere fiducioso: l’impegno e, soprattutto, i risultati sono evidenti”.

Ieri mattina, il presidente uscente ha trasmesso alla provincia gli effetti della sua attività. In merito alla situazione finanziaria, non ci sono criticità, la Samte è tornata in bonis; il personale forestale è stato assorbito a tempo indeterminato, quello dipendente è passato a 106 unità.

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