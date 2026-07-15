L’Università degli Studi del Sannio conferma il quinto posto nella graduatoria dei piccoli atenei statali della classifica Censis delle Università italiane 2026/2027, mantenendo il posizionamento raggiunto nella precedente edizione.

La classifica valuta gli atenei italiani, suddivisi in categorie omogenee per dimensione, sulla base di diversi indicatori: qualità delle strutture, servizi erogati, borse di studio e altri interventi a favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità dei laureati.

Rispetto allo scorso anno, l’Università del Sannio registra un miglioramento in due indicatori. L’indice relativo all’occupabilità passa da 74 a 77 punti, mentre quello dell’internazionalizzazione cresce da 77 a 82 punti, a conferma del rafforzamento delle opportunità offerte agli studenti e alle studentesse sia nell’accesso al mondo del lavoro sia nelle esperienze di studio e ricerca in ambito internazionale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia