Con il Dpcm del 30 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, il progetto presentato dal Comune di Ceppaloni è stato reintegrato nella graduatoria del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni, istituito dalla legge n. 158/2017. La proposta, del valore complessivo di 2.799.737 euro, è stata presentata da Ceppaloni insieme ai Comuni di Arpaise, Apollosa e San Leucio del Sannio. Per Ceppaloni è prevista, in particolare, la riqualificazione della pavimentazione del centro storico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, il decoro e la fruibilità del borgo, valorizzandone il patrimonio storico e l’attrattività turistica. Il risultato giunge al termine di un articolato percorso amministrativo e giudiziario. Dopo l’esclusione dalla graduatoria originaria del 2024, il Comune ha presentato ricorso al Tar del Lazio, che ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell’Ente e disposto il riesame della domanda

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