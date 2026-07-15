Hanno provato a creare un qualcosa che potesse andare ben oltre la cura del semplice ‘orticello’. Il progetto ‘Taburno’, avviato qualche mese fa è già giunto al capolinea. Si sperava di poter proseguire. C’era chi ha provato a farlo ma poi, preso atto della realtà dei fatti, è dovuto tornare indietro. Avevamo parlato nei giorni scorsi dei primi movimenti compiuti dal Castelpoto. Questo perchè era proprio dal club sannita che sarebbe poi dovuta svilupparsi l’idea di unire sul piano sportivo otto centri della zona del Taburno. Alla base di tutto ciò la ferma volontà da parte di un imprenditore di zona di portare avanti questi progetto con l’intenzione poi di arrivare, dopo due – tre anni alla serie D.

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