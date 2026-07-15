Sono stati ultimati i lavori, finanziati con il Pnrr, presso l’edificio del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento in piazza Risorgimento. Lo rende noto Nino Lombardi, presidente della Provincia, che ha fissato per le 10.30 di domani, giovedì 16 luglio la cerimonia di consegna dell’opera alla comunità scolastica del prestigioso istituto. L’intervento al “Giannone”, tra il nutrito elenco di opere di edilizia per la Secondaria Superiore finanziato alla Provincia sannita, ha comportato una spesa di circa 3,6 milioni di Euro: i lavori, progettati dal Settore Edilizia Scolastica della Provincia e condotti dalla Maturo costruzioni. sono consistiti nella messa in sicurezza dal punto di vista sismico e strutturale, nonché nell’efficientamento energetico dell’edificio.

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