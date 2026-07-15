Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha inaugurato con il sindaco Alessandro Di Santo e gli amministratori di Castelvenere la rotatoria in località San Tommaso del Comune più vitato d’Italia all’incrocio tra Strade provinciali n. 79 e 82. Erano presenti i tecnici del Settore Infrastrutture della Provincia.

L’opera stradale, che non ha comportato sbancamenti, si colloca in un’area densamente popolata, caratterizzata dalla presenza di numerose e importanti attività economiche-produttive a ovest di Castelvenere e in prossimità dei centri abitati di Telese Terme e San Salvatore Telesino, ed inoltre collega la Statale 372 (Telese-Caianello).