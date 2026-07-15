Imprese, Paolo Fantoni confermato presidente Assopannelli per quadriennio 2026-2030

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Assopannelli ha confermato anche per il quadriennio 2026-2030 Paolo Fantoni come presidente. La rielezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea generale dell’associazione, che rappresenta all’interno di FederlegnoArredo le aziende le aziende produttrici di pannelli, compensati e semilavorati in legno, durante la quale è stato anche eletto il nuovo Consiglio di Presidenza per il prossimo mandato. “Il nostro impegno per il prossimo quadriennio sarà rafforzare il presidio dell’Associazione sui dossier europei, continuando a chiedere semplificazione normativa senza rinunciare agli obiettivi di sostenibilità” dichiara Paolo Fantoni. “Vogliamo inoltre valorizzare fino in fondo la materia prima nazionale e il patrimonio di competenze e riciclo che il nostro settore rappresenta, aprendo al tempo stesso nuove traiettorie di crescita attraverso l’internazionalizzazione e una maggiore tutela commerciale delle nostre imprese”.

Realizzati in larga misura a partire da legno riciclato, i pannelli rappresentano una componente strategica della filiera legno-arredo e dell’economia circolare italiana. Il comparto vale oltre 2,3 miliardi di euro, nel 2025 in crescita del 2% rispetto all’anno precedente. Come attestano i dati del Centro Studi FederlegnoArredo, la produzione destinata al mercato italiano, che rappresenta il 58% del totale, registra un incremento del 3%, superando 1,3 miliardi di euro. Le esportazioni, pari a 979 milioni di euro, crescono dell’1,1%, con andamenti differenziati tra i comparti: compensati e pannelli vari in calo, mentre truciolari, tranciati e MDF sono positivi. Crescono a doppia cifra le importazioni (+14%), che nel 2025 raggiungono 1,4 miliardi di euro e superano il valore della produzione destinata al mercato italiano. La produzione industriale dei pannelli a gennaio-maggio 2026 è stabile (+0,8%) a fronte di un’industria del legno in flessione (-4,6%). I prezzi nello stesso periodo sono stabili (+0,6%) in un contesto in cui l’industria del legno registra forti spinte sui prezzi (+3,7%) soprattutto legate alla materia prima legnosa. Le esportazioni a gennaio-marzo 2026 chiudono con un +1,1% e le importazioni registrano una lieve crescita (+3,3%).

Numeri che si intrecciano con i dossier al centro del confronto assembleare: dal CBAM all’EUDR, il cui slittamento al 2026 e le semplificazioni ottenute rispondono alle istanze sostenute dalla Federazione insieme agli stakeholder europei. Su questi dossier Assopannelli continuerà a lavorare in coordinamento con EPF (European Panel Federation), l’associazione europea di riferimento per il settore dei pannelli in legno, per contribuire al confronto sui principali dossier normativi che interessano la competitività delle imprese.

Tra le priorità dell’associazione anche il rilancio della pioppicoltura, con la nuova intesa siglata a settembre 2025 con le cinque Regioni della pianura padano-veneta per rafforzare l’autosufficienza nazionale sulla materia prima, oltre al percorso per il riconoscimento delle Indicazioni Geografiche Protette dei prodotti derivati. Sul fronte End of Waste prosegue inoltre l’impegno dell’associazione per tutelare un sistema di riciclo del legno che in Italia è tra i più efficienti a livello internazionale, valorizzando il ruolo delle imprese nella transizione verso un’economia sempre più circolare. “Sono sfide importanti, non sempre facili da affrontare, ma grazie al lavoro di squadra e all’impegno di FederlegnoArredo riusciamo a portare la voce delle nostre aziende sui tavoli istituzionali, per difendere la competitività del settore e valorizzare una materia prima versatile e sostenibile per sua natura come è il legno” conclude Fantoni.

Spazio anche alla formazione: inizierà a ottobre il quinto anno del Master in Sensorial Surface Design, promosso con il Politecnico di Milano per rispondere alla crescente domanda di competenze su superfici, CMF design, interni e arredo. Tra lezioni, testimonianze e project work realizzati con imprese ed esperti del settore, il percorso forma professionisti capaci di progettare l’esperienza sensoriale, emozionale e funzionale degli spazi e degli oggetti, confermando, in questa quinta edizione, il coinvolgimento di Assopannelli e delle sue aziende. Nel corso dell’assemblea è stato eletto il Consiglio di Presidenza di Assopannelli per il quadriennio 2026-2030. Ad affiancare Paolo Fantoni, Presidente Assopannelli e Consigliere incaricato del Gruppo Truciolare, saranno Nicoletta Azzi (Consigliere incaricato Gruppo Compensati), Pierluigi Corti (Consigliere incaricato Gruppo Superfici), Alessandro Corazza(Consigliere incaricato Gruppo Semilavorati), Susanna Brivio, Enrico Bonzano, Luciano Caspani, Giuseppe Conti, Stefano Dall’Ozzo,Giovanna Frati, Giuseppe Invernizzi, Esat Bayram Ozoguz, Stefano Saviola, Marco Solari, Andrea Tagliabue.