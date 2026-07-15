Centro storico in subbuglio. Per due giorni la zona nevralgica della città cambierà volto per via dei concerti di Sal Da Vinci ed Alfa. Dispositivo traffico modificato, sosta vietata.

Oltre a ciò, chiusura anticipata degli esercizi pubblici. Il tutto per venire incontro alle esigenze di organizzazione prima e svolgimento dell’evento poi. Oggi e domani la zona che riguarda piazza Cardinal Pacca sarà off limits. L’ordinanza relativa alla chiusura degli esercizi pubblici è chiara e dispone: “in occasione del concerto di Sal da Vinci (in programma oggi, nell’ambito del festival Bct) la chiusura anticipata, alle 17, degli esercizi commerciali ubicati in Piazza Cardinal Pacca e nella zona di prefiltraggio di Corso Dante dal lato Piazza Cardinal Pacca – via Nuova Calore da un lato e Corso Dante sino all’incrocio con Via Cimbaroli; domani, 16 luglio, in occasione del concerto di Alfa chiusura anticipata alle 15 degli esercizi commerciali ubicati in Piazza Cardinal Pacca e nella zona di prefiltraggio di Corso Dante lato Garibaldi dai civici 232 e 264 e dal civico 217 al 249 compresi e Corso Dante sino al1’incrocio con Via Cimbaroli.

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