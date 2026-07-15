Una vicenda che urla e pretende chiarezza e, soprattutto, una risposta in termini di legge.

La carcassa di un cane, di media taglia, è stata rinvenuta in decomposizione ed evidentemente martoriata dall’aggressione di altri animali, ancora con una corda legata al collo ed assicurata al tronco di un albero. A denunciare i fatti un cittadino moianese che si è imbattuto nella macabra scena e ha documentato i fatti riversando la personale indignazione e la sua denuncia sui social. I fatti hanno avuto come teatro una zona boschiva posta a ridosso tra i territori di Luzzano (frazione di Moiano) e di Airola.

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