Il Giardino dell’Antum Hotel ha accolto alcuni dei protagonisti più attesi del Bct, diventando uno spazio di confronto tra informazione, cinema, televisione, comicità e impegno civile. Una successione di incontri capace di attraversare temi profondamente legati al presente: la difesa della verità, i diritti delle donne, la responsabilità degli artisti, il rapporto con il pubblico e la forza di storie entrate stabilmente nell’immaginario collettivo.
Ad aprire il programma sono stati Elio Germano e Francesco Cordio, protagonisti esclusivamente del photocall. Subito dopo è arrivata Tiziana Panella, emozionata per il riconoscimento ricevuto nella sua terra: «Quando si torna a casa, considerato che nessuno è profeta in patria, ricevere un premio fa ancora più piacere», ha spiegato la giornalista, sottolineando il valore personale e professionale del momento.

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