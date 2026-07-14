Proseguono con puntualità le attività straordinarie di controllo del territorio disposte dal Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, nell’ambito delle periodiche riunioni di Coordinamento delle Forze di Polizia. Le operazioni, inizialmente avviate nel perimetro del capoluogo, sono state progressivamente estese alle aree della provincia, rivolgendo un’attenzione particolare alla Valle Caudina e, nello specifico, ai territori comunali di Montesarchio e Airola, con l’obiettivo di garantire una vigilanza capillare ed efficace.

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