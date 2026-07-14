E’ firmata da Enzo Parziale, presidente dell’associazione Campania Europa Mediterraneo e ideatore del Premio internazionale giornalistico ‘Marzani’, la proposta di conferire la cittadinanza onoraria di San Giorgio del Sannio a padre Ibrahim Faltas, francescano in Terra Santa, portatore costante di un messaggio di pace in Medio Oriente.Iniziativa che ha già un precedente nella nostra provincia: il Consiglio comunale di Pietrelcina il 22 giugno si è espresso positivamente sulla cittadinanza, e la cerimonia di consegna dovrebbe essere calendarizzata entro fine anno, dopo la visita di Faltas nel paese di San Pio lo scorso febbraio. Anche con San Giorgio c’è un legame, come ha evidenziato Parziale nella lettera inviata al sindaco Giuseppe Ricci e al presidente del Consiglio comunale Massimiliano Gaudino: “Padre Faltas ha non solo visto nascere il Premio giornalistico e letterario internazionale ‘Marzani’, ma ne è stato il padrino storico, garantendo negli anni una presenza costante e una testimonianza che ha proiettato San Giorgio del Sannio al centro del dibattito culturale e geopolitico sulla pace

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