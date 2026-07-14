Il progetto di coinvolgere la gran parte dei centri della Valle vitulanese va avanti. Certo, non viaggia così come pensato, ma, seppur tra mille peripezie e un bel pò di scetticismo si procede passo dopo passo. La prima mossa è stata quella di provvedere all’iscrizione con la domanda di ammissione al campionato di Eccellenza. Domanda che, come noto, è stata fatta dal Castelpoto. Il passaggio successivo dovrà riguardare il cambio di denominazione. L’intento è quello di presentarsi con il nome di ‘Taburno’, una nuova realtà sportiva che, come noto, dovrebbe coinvolgere otto centri della Valle. Sulla carta, dunque, tutto procedere. E’ però nelle piazze e tra la gente che qualcosa sembra essersi rotto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia