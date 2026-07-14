Per l’avvio dell’anno scolastico o, più precisamente, per gli inizi di ottobre, quando dovrebbe scattare la refezione scolastica, saranno pronti 5 nuovi refettori (entro agosto i locali, per ottobre anche gli arredi).

Lo ha anticipato ieri mattina l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello, nel corso dell’ennesimo vertice che l’amministrazione comunale ha dedicato alla questione mensa. Trattasi di locali che, comunque, non potranno risolvere d’incanto il problema della regolarizzazione del servizio, nel senso di poter garantire tutti gli spazi adeguati alla consumazione del pasto. Nello specifico, il refettorio Pezzapiana, plesso dell’Istituto comprensivo ‘Moscati’, potrà ospitare 70 bambini della scuola per l’infanzia e 120 della primaria; alla Pascoli, dove i lavori sono in corso, 70 dell’infanzia e altrettanti della primaria; mensa possibile alla scuola per l’infanzia della scuola di via Grimoaldo Re per 85 bambini, mentre per la primaria sono disponibili 65 posti, oltre al recupero dell’ex alloggio del custode; a Capodimonte, in via Ciletti, il numero bambini che può ospitare è calcolato in 90 per l’infanzia e 90 per la primaria, con il recupero dell’ex centro cottura.

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